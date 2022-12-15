靜宜西文系學生每年參與海外專業實習、交換學生及語言研修等計畫，人數居全國大學相關系所之冠；並榮獲教育部高額學海獎助學金補助。(靜宜大學提供)

全球疫情雖衝擊國際交流，但靜宜大學西班牙語文學系，仍有40多位學生參與海外專業實習、交換學生及語言研修等計畫，人數居全國大學相關系所之冠，每年皆榮獲教育部高額學海獎助學金補助。主任林玉葉說，拉丁美洲是台灣擁有邦交國最多的地區，靜宜西文系成為拉丁美洲文化經濟及商務交流重要推手。

林玉葉說，西文系最大特色就是課程與就業連結，透過文化基礎加上語言專業應用，締造學生多元就業管道；學生學習外語能提早擁有海外生活的經驗，是進入職場的競爭優勢。西文系學生並透過教育部學海築夢計畫補助，暑期分別至墨西哥、阿根廷及西班牙的台商及當地企業，進行1至2個月的海外實習。

拉丁美洲是台灣擁有邦交國最多的地區，靜宜西文系成為拉丁美洲文化經濟及商務交流重要推手。(靜宜大學提供)

靜宜並與西班牙國立大學訂定策略聯盟。林玉葉指出，雙方除提供暑期研修課程，就算學生無法進行一年長期留學，也可透過兩個月短期暑期研修課程，擁有海外學習經驗。參與海外暑期語言研修課程與實習的學生也透過成果展，分享實習場域、研修過程、旅行體驗及文化風俗等心得。

靜宜西文系最大特色就是課程與就業連結，透過文化基礎，加上語言專業應用，締造學生多元就業管道。(靜宜大學提供)

西文系洪語均說，他在阿根廷Chien E Hijos一家由台商經營，在當地具知名度及各大運動賽事贊助企業的食品廠進行商務實習。實際接觸各式穀物混合而成的健康能量棒的製作，從包裝到行銷秘訣。印象最深刻的是瞭解到海外創業的台商家庭，在阿根廷勇闖異域，從不熟悉西文到邁向成功的奮鬥史，激勵人心成為學習榜樣。

靜宜西文系最大特色就是課程與就業連結，透過文化基礎，加上語言專業應用，締造學生多元就業管道。(靜宜大學提供)

參加墨西哥Megacinta商務暨語言實習計畫的西文系學生李采寧與蔡馥襄表示，此次實習負責倉庫採購等工作，內容涵蓋採購及盤點、機器零件管理、各種物品進出與登記等。實習能探索墨國文化、體驗當地生活、拓展國際視野，受益匪淺！

靜宜西文系學生並透過教育部學海築夢計畫補助，分別至墨西哥、阿根廷及西班牙的台商及當地企業，進行海外實習。(靜宜大學提供)

參與海外暑期語言研修課程的西文系何孋宸說，她當初因為想要瞭解西班牙文化、體驗當地生活及練習西班牙語，選擇參加暑期語言研修課程。兩個月雖然短暫，但卻能深刻體會到西班牙與台灣的差異。台灣人生活較緊湊，而西班牙人非常悠閒自在；她最大收穫則是與來自世界各地的同學在西班牙相遇、熟悉及成長；透過交流學習不同國家的生活習慣及文化。