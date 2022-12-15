全國中等學校技藝競賽日前落幕，光復中學資料處理科學生彭俊瑋於745位各校頂尖好手中脫穎而出，勇奪全國第9名金手獎，不僅是光復中學資料處理科的第1位金手，也是竹苗區唯一的金手，他並為自己爭取到技優甄選國立科技大學加分的優勢條件。

光復中學指出，俊瑋國中會考成績4B1C，成績表現雖然不出色，但在高一時指導老師梁國珍就看出他對電腦十分感興趣，在一、二年級便要求學生去考MOCC WORD、MOS WROD、MOS EXCEL、TQC Word、TQC Python、電腦軟體應用丙級證照增進自己的實力。

校外競賽方面，俊瑋參加過全國專題競賽獲得小論文組的佳作、會計師的故事比賽則榮獲優勝，還因此獲得企業總經理的讚賞，希望俊瑋可以幫該公司拍1支屬於他們商場的行銷短片，甚至提供小編工作給學生。

校方表示，俊瑋在國中時期沉迷於遊戲電玩而荒廢了學業，直到高中選擇了資料處理科旗艦班就讀，雖然課業壓力大，但發現了自已對電腦有極大的興趣。

此外，俊瑋的父母年事已高，家裡已沒經濟收入，若未來能進入到公立大學或科大就讀可以減輕家裡的經濟負擔，就是這個信念讓他拚 全力，不斷的堅持、努力，在訓練的過程中一度還練到腕隧道症候群復發。

俊瑋說，很感謝指導老師梁國珍一路的栽培，訓練的過程中難免有疲累、倦怠、失落的時候，感謝老師一路的陪伴，助他度過重重關卡，也要感謝學校和科上的大力支持，希望這個好成績未來的選手可以繼續延續甚至於超越。

梁國珍表示，全國中學學校技藝競賽文書處理職種比的是「快」、「準」，整個比賽時間只有1小時，學生要利用短短1小時處理排版文書與解題的動作，有些還運用到修圖的技巧和功能變數，著實考驗學生解題的速度和抗壓的能力，是全國比賽人數最多、比賽時間最短的競賽，能夠獲得金手獎實屬不易。