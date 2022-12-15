中醫大新竹附醫四周年院慶，各科以手舉牌展現4年來亮麗的特色醫療成績單。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附醫15日以「智慧醫療，優質服務」為主題，舉辦四周年院慶，會中頒獎表揚

優良醫師等醫護人員，並由中醫大醫療體系董事蔡長海、院長陳自諒及縣長楊文科等人切蛋糕慶生，蔡長海期許新竹附醫朝醫學中心目標邁進，並宣布「加薪」，讓全場醫療人員歡聲雷動。

「中醫大新竹附醫四週年慶，跟我同步成長！」縣長楊文科說，陳自諒院長默默耕耘，從設立時的15科成長到25科，病床成長到499床，希望早日達到788床的目標，從地區教學醫院成為區域教學醫院，升級為重度責任醫院，相信是指日可待。

中醫大董事長蔡長海感謝前縣長邱鏡淳和楊文科的支持中醫大新竹附醫，肯定陳自諒院長帶領團隊努力的成果，期許往醫學中心的目標邁進，打造友善醫院，提供新竹鄉親最好的醫療照護品質，並宣布新竹附醫員工明年除了年終和小紅包，並且會加薪！讓全場醫護人員歡聲擂動。

陳自諒宣布，中醫大新竹附醫引進新一代ROSA導航機器人，由骨科吳立偉醫師執行全人工膝關節置換手術，為北台灣首例使用ROSA機器手臂輔助膝關節置換案例。

吳立偉表示，ROSA機器手臂透過電腦計算及機械手臂，精準執行人工關節手術，可以大幅度降低判斷和操作失誤，患者疼痛感較低及失血較少，能平衡且穩定關節內壓力，長期活動力更好，感受更貼近原生膝蓋。

中醫大各科並以手舉牌，展示4年來亮麗的特色醫療成績單，如達文西手術169例，眼底視網膜雷射11896人次，心導管手術3080台，經顱磁刺激術9093例，靜脈雷射1080人次，精準醫學液態切片428人次，脊椎手術3912人次等，成果相豐碩。