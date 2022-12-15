屏東某科大男宿出現「四腳獸」，整棟住宿生躁動大喊「出來」。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

網路社群Dcard在15日有貼文指出，屏東某科大的男宿出現「四腳獸」，同時社群媒體也流傳一段一群男大生對著宿舍浴室大喊「出來」的影片，貼文與影片立即引起熱議，校方表示，有透過宣導廣播告知同學該有的法治觀念及該遵守的法治規則。

據了解，屏東某科大男生宿舍15日凌晨傳出公共浴室出現「四腳獸」，發現的男學生拍下照片後在社群傳開，整棟大樓的住宿生見狀後瞬間湧進浴室，並拿起手機對著該淋浴間咆嘯大喊「出來」，全體躁動的狀況被現場學生錄下後又在網路上傳開。

對此，校方表示，男生宿舍發生學生聚集情況時，值班教官在第一時間就前往現場，除平靜學生躁動的心情外，也趕緊疏散大家，接下來就是針對當事人做完善保護，讓他們安全離開事發現場。

校方指出，學校有透過宣導廣播及社群、告知同學該有的法治觀念及該遵守的法治規則，若學生有需要尋求任何協助，學校會全力協助。

律師蘇志弘指出，就目前流出的照片來看，因未能辨識出四腳獸當事人的特徵或身分，所以拍攝影像的學生尚未構成妨害祕密等刑事問題。

至於學生集體對淋浴間喊「出來」一事有無構成恐嚇或強制等罪嫌，蘇志弘說，該2名當事人當時可能是不好意思出來，但若之後又有其他可供辨識的影像流出，可能就會構成刑事責任。