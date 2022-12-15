癌症是台灣民眾十大死因第一名，根據衛福部資料顯示，109年癌症死亡人數為5萬161人，占總死亡人數29%，該怎麼吃才能防癌呢？台大生物產業傳播暨發展學系教授洪泰雄提到，杏鮑菇含有防癌、抗腫瘤作用的多醣體，有效強化身體免疫防禦機制，對於糖尿病、高血脂、高血壓的慢性病者來說，是健康養生食材。

洪泰雄在臉書粉專分享杏鮑菇4大好處，第一是富含多種維生素及纖維質，且脂肪含量極少，營養豐富又少熱量，第二有天然抗菌素，有抑制病毒或細菌的作用。第三是日本醫學界近年來研究發現，菇類含的多醣體具防癌、抗腫瘤的效果，而多醣體能刺激人體抑制癌化細胞增加、強化身體免疫防禦機制、減少體內自由基產生、增強淋巴球細胞的活性。

第四杏鮑菇富含膳食纖維，有效減少身體吸收熱量及脂肪，還可以縮短糞便停留在腸道的時間，肥胖、糖尿病、高血脂、高血壓的慢性病患者，平時都可以食用。除了菇類外，綠色花椰菜也是養身蔬菜，含有鈣質、維生素B群及鐵質，可防骨質疏鬆、安定情緒、防止動脈硬化及預防貧血等，卡路里很低，也適合糖尿病患者食用。

洪泰雄還分享杏飽菇食譜，可以搭配青花椰菜一起食用，首先將杏鮑菇切片並切花，混合香料、蛋、鹽及香菇粉，再將杏鮑菇片浸入調料醬，泡約10分鐘入味，青花椰汆燙後撒上少許胡椒鹽，鋪在盤底備用，最後就是鍋熱，將杏鮑菇片放入鍋內，煎至兩面金黃，再撒少許胡椒鹽起鍋擺盤即可。