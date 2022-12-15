重大聯外橋梁改建！嘉義市長黃敏惠今（14）日表示，已完成2座橋梁的通車，包括華興橋以及盧山橋，軍輝橋則正在施工中。黃敏惠強調，三大橋梁改建，力求橋安、路安、人平安，「對勇媽來說，市民朋友的安全永遠排第一」。

黃敏惠今日在臉書提及重大聯外橋梁改建一事，並表示對她來說，市民朋友的安全永遠排第一，因此三大橋梁改建力求橋安、路安、人平安。黃敏惠透露，這段期間已經完成2座橋梁的通車，還有1座正在施工中。

黃敏惠指出，跨越朴子溪、連接嘉義縣市的華興橋改建後，可以免去遇雨即淹、封橋阻礙交通，此外，盧山橋在上個月穿上亮麗顏色，將舊盧山橋危險的90度彎道，截彎取直、橋梁河道不落墩及人車分道設計後，重新通車。

至於軍輝橋，黃敏惠表示，其橋梁地位重要，跨越八掌溪，負擔嘉義市往來中埔鄉、阿里山及水上鄉重要交通樞紐，可串接高、快速公路國3及台82線，現正努力施工。黃敏惠表示，這些不僅是為了守護市民朋友的安全，更是為了打造我們的城市成為真正世代宜居！