王棠云手作魂大爆發，準備200份品牌伴手禮。（傑星傳播提供）

同事笑稱王棠云是被演藝圈耽誤的手工藝達人。（傑星傳播提供）

藝人王棠云與港星余文樂婚後育有一雙兒女Cody和Celest，畢業於哲學系的她，在陪伴小孩成長的過程中，觸發關於愛的理念，她說：「愛孩子的前提是，我們都要愛自己；我們完整了，才會擁有更多能力賦予愛、光彩他人！」於是她在疫情期間花了2年時間研究，自創保養沐浴品牌，並使用兒女的名字作為品牌精神，命名為「C.C HOPE」。

以愛自己為出發點，王棠云表示希望可以推出每一個人每天都必須且一定會用到的產品，並從零開始，由內而外建立儀式感，透過洗澡沐浴，建立沉浸式的氛圍。無論是舒緩放鬆的香味、澎潤舒服且堅持環保不粘膩的質地，一直到具有質感的簡約瓶身，王棠云皆以帶小孩、看著小孩長大茁壯的方式，一步一步溫柔但絕不妥協的堅守每一個細節，也因此在推出品牌的前夕品牌夥伴都特別感動。

有趣的是，為了準備200份品牌伴手禮分送給親朋好友，讓大家感受滿滿的節慶幸福感，王棠云手作魂大爆發，親自纏繞毛線製作200顆聖誕樹並手寫祝福小卡，製作聖誕樹的過程中，雖不時遭到熱熔膠燙傷慘叫出聲，亦還是耐心花費多天製作完成。

除此之外，在官網的建置過程中，王棠云也發揮藝術天份，繪製了官網的icon插圖，團隊工作人員看著她的努力，一邊笑她是「被演藝圈耽誤的手工藝達人」，一邊在旁更加盡心全力的協助打理包裝。

由於先生余文樂擁有多個成功副業，身為他的妻子王棠云也期許自己能以先生為目標、榜樣，打造出受人喜愛，且代表自己精神的品牌，能對環境有更多的保護，對未來、對社會、對孩子們能給予更多的愛與關懷。