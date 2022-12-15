宏碁集團旗下宏碁智醫（6857）旗下眼科AI軟體 VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變），已累計導入全台和海外超過140家醫療院所，海外繼泰國和印度導入多家醫療院所後，亦在今（15）日宣布導入菲律賓醫院，協助當地醫師判讀眼底影像，提升當地糖眼篩檢效率。

菲律賓總人口數超過1.1億人，根據國際糖尿病聯盟 (International Diabetes Federation, IDF) 的統計，菲律賓20 歲以上糖尿病盛行率達7.1%，逾4百萬的成年人患有糖尿病。其中，糖尿病患者可能併發的眼部疾病，如糖尿病視網膜病變（DR），更被視為成年人口失明的主要原因之一。然而，菲律賓的眼科醫師僅有約1,500位，且醫療資源多集中於市中心，使多數糖尿病患者面臨眼睛照護資源不足的問題。

宏碁智醫的旗艦眼科AI軟體VeriSee DR 已成功打入全台近8成的醫學中心，除了泰國和印度市場，現更導入菲律賓的醫療院所，加速協助第一線的醫護人員執行糖眼篩檢服務，找出高風險糖尿病視網膜病變患者，並盡早且有效轉介眼科專科醫師診療。宏碁智醫VeriSee DR為旗下首張獲食藥署核發的眼科智慧醫材，未來也將持續跨大海外市場布局，積極將糖尿病眼底篩檢應用智慧醫材拓展至東南亞國家，開創海內外醫療新生態。