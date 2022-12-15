鋐寶(6674)今日舉辦法說會，總經理王昱賀表示，鋐寶今年順利切入北美ODM業務，客戶為當地知名電信品牌，看好母集團仁寶(2324)資源優勢，預計明年可以將代工營收占比拉到40~45%，對於2023年持審慎樂觀，預計將保持成長動能。

鋐寶第三季營收6.42億元、季減少4.76%、年減少11.7%；單季淨利1100萬元、季增加221%、年減少27.6%；每股稅後淨利0.17元，單季轉虧為盈。單季毛利率13.1%、季減少2.24個百分點、年減少9.2個百分點；營業利益率-2.84%、季減少1.03個百分點、年減少6.16個百分點。

鋐寶累計前三季營收20.7億元、年減少6.84%；累計稅後淨利300萬、年減少88.8%；每股稅後淨利為0.05元。平均毛利率15.5%、年減少3.36個百分點；平均營業利益率-1.73%、年減少4.82個百分點。

總經理王昱賀表示，俄烏戰爭導致全球通貨膨脹加劇，消費者需求下降，導致全球消費市場萎縮。鋐寶在營運策略上，除持續以自有品牌CBN經營歐洲市場外，也擴大到中南美洲、台灣等，後續也會持續拓展自有品牌市占率。

王昱賀表示，鋐寶也自今年起順利切入北美ODM業務，客戶為當地知名電信品牌，產品包括cable 3.1、cable4.0、10G PON、WiFi6、WiFi6E，另外，5G FWA固定無線接入(Fixed Wireless Access)近期也會在北美推出，鋐寶會和該客戶保持策略合作，有鑑於增加ODM業務除可以貢獻營收，也可以降低營業費用，同時兼顧營收、利潤增長，鋐寶在2023年將持續擴大代工以及CBN自有品牌業務，對於2023年持審慎樂觀，預計將保持成長動能。

王昱賀表示，相較自有品牌業務，ODM價格敏感度高，但鋐寶的優勢就是可以整合仁寶資源，有利於產品性價比更具有競爭力，明年預計ODM比重可達4~4.5成。