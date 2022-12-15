全球暖化帶來旱、澇交替的極端氣候現象，桃園市水務局積極打造滯洪池防災，除盤點公有地闢建，也借重民地，像是在觀音區樹林里推動民間休耕農地轉作在地滯水防洪蓮花池，5年來面積擴大到15公頃，蓄洪量達13.5萬立方公尺，不但改善荒廢農地的髒亂感，也替政府省下殲滅鼠患、紅火蟻的經費。

觀音區樹林里長吳進昌說，樹林里地處濱海地區，地勢低漥，稻作收成欠佳，許多農地多轉耕種蔬菜及瓜果類，又因位處灌溉水源末端，不時被強迫休耕，導致雜草叢生，紅火蟻和田鼠肆虐。且樹林里農村和工業區交錯，成三不管地帶，每逢豪雨，灌溉水跟雨水同時匯集到大排，就會淹大水，水深及膝還淹進民宅，居民苦不堪言。

吳進昌說，因觀音蓮花名聞遐邇，為改善淹水情況，2017年在市府及輔導團隊協助下，將休耕農地轉型為全國首創的民間版蓮花生態滯洪池，農地整頓後，平時引水植蓮、養魚，還有生態廊道種瓜，有經濟作物還能營造農村美景，每當市府通知有豪雨特報或颱風警報，就提前預放水，延緩短時間強降雨宣洩不及的情況，成功改善淹水，也讓紅火蟻和田鼠無處搭窩。

吳進昌說，在水務局輔導下，蓮花池地主也成立公益型的「觀音樹林蓮荷防災農產公司」，他直言，農村人口老化導致農村閒置，若改種蓮花，由公益企業接手經營，地主不用出錢出力就可領農糧署每年每公頃4.5萬的補助，不無小補，將來年輕人願意返鄉也能直接接管，目前15公頃中有8公頃都由公司接手經營。

水務局指出，樹林里的滯水防洪蓮花池，自2017年約6公頃，至今擴建總面積達15公頃，蓄洪量約達13.5萬立方公尺，至少幫政府節省5億以上的工程及用地經費，且公益公司開發荷葉拉麵、荷葉茶等販售，並將蓮花產品的盈餘10％回饋桃園防災社區，像是捐助觀音區24里共419戶弱勢住戶、協助蘆竹區長興里弱勢居民設立防水閘門等，讓更多人受益，今年更發展防災輕旅行，讓觀光客從釣魚、划船體驗中，了解滯洪池防災概念。