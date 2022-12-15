北市都市計畫委員會15日開會討論台北市動物之家新建計畫案變更用地，面積約 1.2 公頃，將使用分區從農業區，變更為機關用地，對此，有地主指出，私有土地變更成機關用地，程序過於跳耀，對人民來說不妥當。都委會主委彭振聲表示，針對地主權益部分，會等確認所有地主意願後，再開都委會討論。

台北市動物之家於1999年成立，因實施零撲殺政策，讓動物收容數量超量，擬於動物之家現址新建動物收容空間、動保處辦公廳舍及教育服務空間等，計畫位置為內湖區潭美街852號，包含內湖區潭美段一小段101-4地號等18筆土地，面積約1.2公頃，原本使用分區為農業區，將變更為機關用地。

陳情地主表示，私有土地變更成機關用地，程序過於跳耀，地主都表示不願意，當初問過動保中心，這塊地位處邊緣，不納入也可以，沒有必要性原則，且政府應尊重程序正義，整個過程很像直接跳過正當程序，對人民來說不妥當。

彭振聲則說，因為該筆土地牽涉的地主不到上百人，應要聯絡到每位民眾，告知變更利弊，有無補償費或是土地如何運用等，也可各別拜訪地主說明，此次討論會針對地主權益部分處理，需等確認地主意願後，再開都委會討論。

動保處副處長翁綉雯表示，考量都市計畫規劃完整性，目前基地邊緣的畸零地都先納入，如果地主不同意或反對意見強烈，該塊土地可直接排除，動物之家新建案也不會在那塊土地上。

翁綉雯指出，16位地主共同持有的土地僅14平方公尺，如不做變更也沒有其他用途，即使變更用地，該處土地仍為人行道，跟現在用途相同，後續會再一、兩周內盡快與地主取得聯繫，將意見提供給都委會。

翁綉雯也說，本來預計年底審核過，但15日是最後一次開會，要等明年年初才有定論，若都委會過後就會送內政部，內政部通過後，就可以執行設計案。