保險金加信託，保障更穩固！國泰世華銀行與國泰人壽15日宣布，即日起正式推出「保險金信託共同行銷」服務，日後民眾與國泰人壽簽訂保險契約時，即可同時辦理保險金信託，不用再跑銀行臨櫃等候跟辦理，提供客戶「投保、信託、保單批註」一站式的創新金融服務，整合國泰金控集團資源真正落實「全民信託」理念。

國泰人壽指出，即日起至2023年3月底前，民眾與國泰人壽簽訂保險金信託契約還可享有簽約費減免優惠，提醒民眾把握優惠期間完善信託規劃，為資產加上一層保護罩。

根據財團法人保險事業發展中心統計，台灣平均每人擁有2.6張保單，保險儼然是接受度最高的金融保障型商品之一。隨著2025年台灣將步入超高齡社會，國泰人壽從客戶角度出發，串聯「新商品X新服務X新家人」，布建高齡人生防護網，提供暖心服務並協助客戶填補保障缺口，但若事前未有妥善規劃，保險金恐反遭他人挪用或遭受益人任意揮霍，背離藉由保險金提供經濟保障的美意。面對失智人口快速成長、長照需求激增的挑戰，民眾在追求「財富自由」的同時，對於「財務安全」的風險意識也水漲船高。

國泰人壽指出，信託的好處在於可將資產委託銀行來把關，隔絕有心人的覬覦。以保險金信託為例，可在投保時安排受益人一同預先簽立信託契約，約定日後保險理賠金匯入信託專戶，由受託銀行依契約給付生活費或教育費等支出，確保保險金都能「專款專用」於照護受益人所需，為受益人的權益再加一層保障，建議有退休安養規劃的國人、需照顧家人及未成年子女的家庭，在規劃醫療金、養護機構或看護、教育費用時，善用信託作為最佳財務管理工具。

國泰世華銀行指出，國泰世華銀行為台灣推動保險金信託業務的先行者，承辦信託服務超過20年，2021年保險金信託市占率近三成，在國泰金控的永續策略中，信託服務亦扮演守護「長壽世代財務安全」的關鍵角色，國泰世華銀行透過「服務場景化、產品多元化、契約模組化」三大策略，發展創新友善的信託商品與一站式服務，成功讓信託服務更落地、好運用、變簡單，真正發揮守護財務安全的普惠價值，更是唯一以信託服務五度榮獲台灣金融研訓院菁業獎肯定的銀行業者。

國泰世華銀行分享保險信託案例，一對共同經營海外貿易的夫妻，疫情前時常往返海外處理業務，夫妻倆為確保假如不幸發生意外事故時，還有保險理賠金可以讓兩個幼子至成年的基本生活費用與教育支出無虞，於是委託國泰世華銀行以信託為小孩規劃保險金使用方式，透過信託「專款專用」、以及「指定用途」的特性，用信託延續父母對孩子的愛與期待，同時也承載更多信任與託付。

另一案是有位年邁母親為了照顧身心障礙的次子，將自己未來2,000多萬的身故保險金，預先利用保險金信託功能妥善規劃用於照顧次子的未來生活，免於日後理賠金遭兄長揮霍殆盡。保險金信託乘載母親的愛，發揮安定社會的力量。