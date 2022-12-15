高雄正修科大產學績效亮眼！電機系電機科技中心提升國道高速公路隧道燈具性能、改善雪山、中寮隧道、桃園機場高桅桿高功率LED投射燈具光學特性，cheers雜誌團隊今天南下採訪，校長龔瑞璋表示，在少子化衝擊下，學校辦學績效好才有競爭力，更能永續經營。

龔瑞璋說，正修科大創校宗旨為「落實產學合作，減少學用落差」，電機系導入先進設備，建立國家認證實驗室，尤其是電機科技中心的環境與可靠度實驗室推動技術移轉，活絡教師產學媒合機制，展現營造產學環境的創舉。

Cheers雜誌採訪團隊今天南下到正修科大採訪電機系電機科技中心對產業界提供的服務及相關產學績效，電機系主任陳正義指出，電機科技中心協助廠商產品開發，照明燈具設計、光學量測分析技術與應用電動車馬達動力性能與磁路量測分析技術。 他說，業界電動車馬達的製造及測試，很多都是在電機系進行，許多太陽能光電公司，更是每年到正修找人才。

值得一提的是，正修「電機科技中心」更與雄雞企業公司簽訂產學合作，進行國道高速公路隧道燈具的性能提升計畫，運用在雪山隧道、蘭潭隧道、中寮隧道、桃園機場和捷運站廣場高桅桿高功率LED投射燈具光學特性改善。

陳正義說，許多學生畢業不久就自行創業架設太陽能板，生意做得有聲有色，事業版圖日益擴大，令人刮目相看。