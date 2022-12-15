國民黨台北市正、副議長黨內初選今天舉行，資深議員戴錫欽在議長初選首輪投票中，就以18票過半票數勝出，他受訪時強調，世代交替不代表否定資深前輩的貢獻跟價值，老幹新枝同樣重要，希望這是團結的開始，接下來會和友黨、不同政黨甚至民進黨團溝通、拜會，爭取支持。

戴錫欽搭配陳炳甫參選正、副議長，並喊出世代交替，最後他在第一輪以18票的高票，贏過現任議長陳錦祥，他說，非常感謝議員同志對他的支持、信任，讓他在第一輪就過半，代表國民黨團角逐台北市議會議長。

戴錫欽表示，雖然他喊出世代交替，但不代表否定任何資深議員的貢獻跟價值，老幹新枝同樣重要，希望這是團結的開始，絕對沒有分裂的問題，因為大家是在共同的遊戲規則下，進行公平的競爭。

戴錫欽指出，他能有機會國民黨團角逐議長，當然要謝謝黨團，不管有沒有投票支持他的黨籍同志，他會先逐一拜訪，詢問未來議會改革的期許，而他也會拜訪這次一同參選的陳錦祥、李彥秀，向兩人請益，至於非國民黨籍，不管是友黨或其他政黨的議員同志，也都要去拜訪，了解他們在議會這幾年來的運作狀況。

戴錫欽說，雖然台北已是首善之都，議會運作在各方面都非常成熟，但他覺得還有提升跟進步的空間，也希望能夠彙整所有不同黨籍議員的意見，了解未來議會應改革的事項，把議事效率提升，同時能扮演好監督市政的關鍵角色。

戴錫欽認為，世代交替是個大趨勢，經驗傳承非常重要，他本身已經六連霸，在承先啟後上剛好是關鍵角色，因為他和資深的議員有共事的經驗，針對新進的議員也有提攜的義務，如何在老幹新枝共同努力下，配合準市長蔣萬安的新市府內閣團隊，做好市政建設跟監督的工作，是未來台北市政府跟議會要共同承擔的責任。