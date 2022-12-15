一名林姓男子去年與山友一同至桃園市復興區嘎拉賀野溪溫泉露營，未料林男酒後非禮同行的女性好友A，伸手觸摸A女胸部還舌吻對方，嚇得A女報警處理。桃園地院審結，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月。可上訴。

判決書指出，26歲林姓男子2021年9月26日間與友人相約至嘎拉賀野溪溫泉露營過夜，當日晚餐飲酒過後，林男與同行的A女先後返回帳篷休息，未料林男一時起色心，把手伸入A女的內衣褲裡，反覆撫摸A女胸部與下體，還將舌頭伸入A女嘴巴，A女因害怕而全身僵硬，事後報警處理。

林男接受偵訊時，坦承有與A女睡在同一帳篷內，辯稱並沒有碰過A女，但經檢察官比對A女證詞，及林男事後曾傳訊息向A女道歉的對話紀錄等，認定林男的確涉犯刑法強制猥褻罪，依法將其起訴。

桃園地院審理時，法官認為林男只為了逞個人私慾，違反A女意願做出猥褻行為，使A女身心受創，實在不可取，念及林男坦承犯行、態度尚可，但並未與A女達成和解等一切情狀，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月。可上訴。

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