苗栗縣府15日表揚全國客家藝文競賽績優團隊、校園正向管教範例暨品德小故事徵選獲獎學子，縣長徐耀昌期望每一位小朋友都能成為散播客家文化的種子，同時校園培養學生良好品德，師生共創友善校園學習環境。

客委會11月12日在台南市慈濟高中舉辦111年全國中小學客家藝文競賽全國總決賽，苗栗縣共18隊取得進軍全國總決賽的資格，因受疫情影響，最後僅17隊參加，這17組隊伍皆不負眾望全數獲獎，表現亮眼，深受評審委員肯定。

苗栗縣總決賽的3項競賽15個組別共計榮獲9項第1名、3項第2名、3項第3名、1項第4名、1項第5名，榮獲第1名隊伍數創8年來新高，更擦亮苗栗縣在全國客家藝文競賽的金字招牌。

此外，為強化校園正向管教及深耕品德教育文化，縣府辦理校園正向管教範例及品德小故事作品徵選活動，共計422件投稿，最終選出國小組第1名1件、第2名6件、第3名10件及佳作104件；國中組第1名1件、第2名3件、第3名5件、佳作22件，以及教師組第2名1件等，共計153件的優秀作品。

縣長徐耀昌表示，苗縣重視客語文化的扎根學習，在客語學習方面，逐步落實「客語生活化，生活話客語」的目標，讓下一代能夠自然而然的在生活中說客語、了解客家的歷史典故及傳統藝術，期盼每一個小朋友都成為播散客家文化的種子。

在校園正向管教及品德教育方面，積極深化及推廣校園品德教育文化，鼓勵將品德教育融入各種議題及活動中，促使學生於生活中實踐，從小培養良好品德，而教師也能透過正當、合理且符合教育目的方式積極教育輔導學生，師生攜手共創友善校園學習環境。

全國客家藝文競賽績優團隊：第1名：客語口說藝術類國小低年級組造橋、客語口說藝術類國小高年級組建功、客語歌唱表演類國小低年級組啟文、客語歌唱表演類國小中年級組山佳、客語歌唱表演類國小高年級組建國、客語歌唱表演類國中組建國、客語戲劇類國小低年級組新英、客語戲劇類國小中年級組銅鑼、客語戲劇類國小高年級組文山。

第2名：客語口說藝術類國小中年級組栗林、客語戲劇類國小高年級組建功、客語戲劇類國中組獅潭。第3名：客語歌唱表演類幼兒園組三之三嘉新幼兒園、客語歌唱表演類國小中年級組建中、客語歌唱表演類國小中年級組卓蘭。

校園正向管教範例暨品德小故事徵選：品德小故事國小組：第1名：泰興國小狄繞．古慕，第2名：後龍林禹安、葉浩承、苑裡黃旻昕、公館鄧嘉樑、啟文巫宥諍、竹南邱靖鈞，第3名：苑裡劉宇翎、坪林彭柏文、 永貞陳巧芯、楊婷畇、照南林欣瑩、華興李宜軒、啟文謝秉峻、黃鈺淇、景山黃仁杰。

品德小故事國中組：第1名：君毅高中國中部林芷伊，第2名：君毅高中國中部張庭榛、 大西卜語潔，第3名：竹南李芃軒、君毅高中國中部蕭辰瞳、蕭佑謙、羅宇柏、照南彭永鑫。

正向管教範例教師組： 第2名1件2人：新港國中小張國興、大同高中陳玄康。