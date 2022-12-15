華碩（2357）今日宣布與自由系統合作，將託管服務（Managed Service）、雲端應用、資訊安全和用戶端管理整合為「裝置即服務（Device as a service, DaaS）」，彌補企業跨領域的技術人力空缺，提高資訊管理效率。

疫後混合辦公模式成為新常態，企業在擁抱數位辦公的同時，必須面對三大裝置管理挑戰，第一是企業長期對裝置的維運管理負擔，第二是硬體與雲端、韌體、軟體整合部署的技術問題，第三是如何提高內部使用者滿意度。華碩採用自由系統託管服務的商模思惟與服務量能，全面串連裝置、雲端、資安和IT技術四大元素，打造all-in-one服務，提升整體即戰力。

華碩電腦全球副總裁林宗樑表示：「商用電腦市場已經不止於純硬體規格比較，企業端用戶也逐漸重視使用體驗、資安問題以及軟體服務等加值服務。與自由系統攜手合作下，以華碩設計思維為核心，即時解決商用客戶辦公服務需求，成為未來商用服務生態系的關鍵策略。」

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示：「商用電腦市場情勢看漲，看準企業對於IT資源需求加深，以及相關成本逐年攀升。與自由系統結盟後，透過其豐富的訂閱制託管經驗與維運技術，結合軟硬體、韌體及服務綁定，為華碩DaaS商務市場帶來嶄新機會，與客戶建立長遠而緊密的合作關係。」

自由系統執行長俞伯翰指出：「企業積極布局數位轉型，管理思維從單純採購功能導向的硬體，進階為導入成果導向的服務。如何幫助企業與科技無痛接軌，量身打造更完善的裝置整合性解決方案，便是專業化服務的價值所在。自由系統期許能濃縮託管服務經驗，轉化為DaaS商業模式的創新動能，目標成為全球企業的IT延伸部門。」

俞伯翰補充，由於託管服務的運作本質上不受地點限制，賦予DaaS商業模式更大的彈性，能夠快速複製到全球市場與合作聯盟。奠基於自由系統的跨海服務經驗，以及華碩的全球品牌與市場資源，紮根台灣、佈局全球，秉持「服務跟著產品走」的策略方針，雙方成軍後將以最佳效率驗證此商業模式，第一步瞄準資通訊需求與商機飛速成長的東南亞市場藍海，可望於2023年展開新的里程碑。