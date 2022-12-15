準台北市長蔣萬安已公布2波小內閣人事，外傳台北市新任文化局長將會由資深作家、媒體人蔡詩萍出任。蔣萬安辦公室發言人鄭世維表示，相關人事徵詢作業都還在進行中，確定後會盡快向大家介紹。

蔡詩萍現年64歲，是知名作家與媒體工作者，太太是新聞主播林書煒，舅舅是民進黨前主席許信良。

蔡詩萍曾任聯合晚報總主筆，著有《男回歸線》、《30男人手記》等作品，2017年以POP Radio《POP 大國民》節目獲第52屆廣播金鐘獎教育文化節目主持人獎。