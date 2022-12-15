台南市永康分局2個月接獲線報，一名謝姓男子南部地區販售大麻，經過長達2個月跟監，發現嫌犯竟然竟然躲在市區鐵皮屋內自種大麻，甚至還利用中古車在著製毒工具四處跑，充當「行動製毒廠」，專案小組昨發動搜索，除了逮捕謝嫌與同夥外，在農場內搜出大麻活體株、及各種大麻成品及製毒用具，訊後2嫌均遭聲押禁見，警方將繼續向上溯源。

警方在臺南市南區一處鐵皮屋，將謝姓男子及另名在場袁姓男子查緝到案，現場並查扣第二級毒品大麻花、大麻葉及製造工具一批。(戴志揚翻攝)

警方在臺南市南區一處鐵皮屋，將謝姓男子及另名在場袁姓男子查緝到案，現場並查扣第二級毒品大麻花、大麻葉及製造工具一批。(戴志揚翻攝)

警方日前獲報，謝姓男子涉嫌在大台南地區販賣大麻毒品，情資顯示跟北部地區有所關聯，遂與臺北市大同分局共組專案小組，報請臺南地檢署檢察官指揮偵辦，案經2個多月追查，終突破兩犯嫌以一條龍栽種製造大麻方式來經營毒品工廠，今遭地檢署聲押持續擴大向上溯源中。

本案專案人員歷經2個多月跟監、蒐證，發現謝姓男子不只販賣大麻，從種植、乾燥、製造、販賣均一手包辦，危害社會及民眾甚大，專案人員俟時機成熟，順利在臺南市南區一處鐵皮屋，將謝姓男子及另名在場袁姓男子查緝到案，現場並查扣第二級毒品大麻花、大麻葉6包（毛重3百餘公克）、電加熱器、溫濕度計、LED照明燈、抽水馬達、水耕法用塑膠桶、盆裁、發泡煉石、打氣機、電暖器等製造工具一批，昨（14）日將謝、袁2嫌依製造、販賣及持有毒品罪嫌移送臺南地檢署偵辦，謝、袁2嫌案經檢察官聲押獲准，持續擴大向上溯源。

警方調查，謝嫌相當狡猾，專案小組幹員多次跟監與探訪都發現犯嫌行跡相當敏感，一發現有陌生人經過就會立即閃避將大門關上，非一般民眾的生活反應，且調查該兩名犯嫌過去經營中古車生意，可能因生意不佳而挺而走險。

嫌犯更利用中古箱型車載送製毒工具，移動式製毒車到處移動，以躲避警方查緝，防止一旦製毒器具遭到查扣，還可以再起爐灶，所幸經過警方嚴密監控與偵查，仍遭查扣到案，刨除製毒設備防止再製造。

永康分局長甘炎民表示，謝姓犯嫌取得大麻種子後上網自學栽種大麻，很難想像若是犯嫌成功將這些毒品大麻種植成功後賣出，將會影響到多少民眾的身體健康，幸虧本分局同仁及時查扣，否則後果將不堪設想。

警方也呼籲，毒品的可怕不僅僅是戕害自身健康，毒品將衍生出更多的社會問題，如果缺錢購買毒品可能會引發竊盗、搶奪等各式案件發生，同時會影響家庭，千萬不要為了一時的歡愉，而留下永遠無法彌補的遺憾，也勿忽視警察打擊毒品犯罪的決心。