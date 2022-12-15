埔里鎮福興溫泉親子共融公園，15日舉行開工典禮。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府開發埔里鎮福興農場溫泉，並且在園區親水公園廣場，斥資1163萬元打造親子共融公園，15日舉行開工祈福儀式，施工期140日曆天，預定2023年5月完工，屆時將成為「全台唯一以溫泉為主題的遊戲場」。

福興溫泉親子共融公園以「溫泉及水」為主軸設計，結合親子空間和遊戲場域，規畫2處兒童遊戲設施，包括A區溫泉地景區、沸騰區、挖掘區，B區波浪遊樂區、隨波逐流攀爬區，並且設置泡腳池與沖水設施，提供遊客多樣性遊憩需求。

南投縣長林明溱率建設處長李正偉及同仁，舉行親子公園開工祈福儀式，縣議員陳宜君、林芳伃、國民黨南投縣黨部主委林儒彬都到場見證。

林明溱指出，為了讓家長有適合帶孩子遊憩放電的場所，縣府在縣內人口較多的4大鄉鎮規畫親子公園，去年啟用的名間親子生態園區廣受好評，每到假日就有家長帶孩子前往遊玩；福興溫泉是未來埔里最興盛的地區，設置親子公園最適合，未來配合溫泉產業，可提供更多親子休閒活動。

陳宜君表示，感謝林縣長卸任前送給埔里鎮民溫馨大禮，少子化及老年化情形日益嚴重，附近有許多長輩會在公園散步休息，未來親子公園完成後，孩子有可以玩水的地方；由於附近樹木不高，建議增加遮陽設施防曬。

林芳伃說，福興溫泉區開發受到地方人士期待，結合溫泉設施增加親子遊樂設施，不但小朋友開心，中高年齡民眾也能悠閒散步，更符合地方需求。

林儒彬表示，福興農場旁擁有能高瀑布豐沛水源，希望未來縣府善用自然資源，夏天規畫孩童親水遊憩設施，冬季能夠泡溫泉，成為四季都適合親子同樂的遊憩場所。