民眾黨新竹市長當選人高虹安，因涉詐領助理費等案件，與其男友李忠庭等人上午遭到調查局北機站約談，預計偵詢後，傍晚將移送台北地檢署複訊，檢察官將依近日所搜獲證據及證人證詞，決定讓其交保或向台北地院聲請羈押禁見。不過，媒體人黃揚明指出，因為有1規定的關係，法院其實沒辦法「直接」對高虹安進行羈押。

台北地檢署今日一早就兵分多路，前往相關機構查閱高虹安涉詐領助理費等案的相關資料，調查局幹員上午10時左右，將高虹安帶至北機站約談，李忠庭也在上午11時30分左右被帶去偵查，其餘還有高虹安辦公室主任陳奐宇及粉專小編王郁文，預計傍晚移送台北地檢署複訊。

黃揚明今日在臉書表示，依《憲法增修條文》第4條規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」，而此案高虹安並非現行犯，且目前仍在會期中，就算檢方聲押，且法院也裁定羈押，但還是要經過國會同意的程序。

黃揚明提到，2020年有4位立委因涉貪案遭羈押，案發時非法定會期內，所以不用經過立法院許可就羈押，不過等到會期開始，台北地院仍向立法院進行詢問，是該憲法增修條文實施後的首例，而本次法院若裁定羈押，則是首次直接在會期中發生，無疑是一起憲政史案例。