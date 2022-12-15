魚丁糸將於明年2月再度攻蛋。（環球音樂提供）

世界盃足球賽戰況激烈，台灣時間今（15日）凌晨進行4強賽法國對摩洛哥，賽前現場播放「魚丁糸」樂團的歌曲〈相信〉，令不少歌迷相當驚喜；國際足聯先前經過「世界盃DJ」票選活動，讓網友選擇在世界盃現場播放的歌曲，今賽事現場播放「我會永遠相信，不完美的完美。不管什麼世界，距離不是距離」，不少網友大讚「這首歌真的很有力量」、「特別溫暖合適」，而「魚丁糸相信響徹世界盃賽場話題」隨後迅速登上微博熱搜。

魚丁糸上周宣布「池堂影夜」演唱會將重返小巨蛋，相隔365天，邀大家一同歡度周年慶。今年2月舉辦「池堂影夜」演唱會時受疫情影響，團員們抱著能辦一場是一場的心情，雖這次巡演也因疫情恐怕無法前進各地成為「世界巡演」，但來自各方的歌迷們已經組團，相約明年2月台北小巨蛋見。

此外，不少眼尖網友發現這次釋出的影片中，容光煥發的貝斯手馨儀外表已回到以往女神之姿，近期忙著帶小孩和練團而廢寢忘食的馨儀表示：「目前有瘦回到生小孩前，但還沒到10年前的最佳狀態，希望能再努力加把勁回到女神必須的水準囉。」

每到魚丁糸的重大日子，團長阿福的體重都會成為焦點之一 ，他自己也忍不住在社群寫下：「這次還要以肚肚為榮嗎？」網友紛紛熱烈回應「有肚肚才有福」、「週年慶肚肚也應該要加碼吧」、「以腹腹為榮也很讚」，已被下達瘦身令的阿福，究竟會以肥美的肚肚，還是傲人的腹腹見客？粉絲都在期待。演唱會門票17日在KKTIX售票系統開賣。