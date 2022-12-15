新竹市高峰國小為全國首座將玻璃藝術納入正式課程的小學，深耕玻璃藝術教育多年，今年以「馳騁透明的想像─竹塹玻璃藝術深耕」脫穎而出，榮獲第9屆「教育部藝術教育貢獻獎」全國績優學校肯定。

代理市長陳章賢表示，美感教育必須從生活當中開始，新竹市自前市長林智堅上任後，致力推動城市美學，廣邀全台頂尖設計師及規畫團隊，透過設計力導入公共建設，提升市民生活品質，為讓美學教育在校園扎根，近年也投入逾59億推動新校園運動，新設2校、新建及整建36棟校舍，讓孩子在美的環境成長，自然而然培養出美感。

高峰國小校長何信煒表示，高峰國小位於號稱新竹在地文化產業「古奇峰玻璃街」的高峰路上，學校不僅將玻璃藝術納入課程，並在10年前創立全國唯一「兒童玻璃美術館」，除辦理展覽之外，也肩負新竹市教師玻璃資源中心角色，希望藉由玻璃藝術的推廣，讓教師和孩子們涵養城市藝術美學，使在地文化得以傳承與紮根。

何信煒說，經過多年深耕經營，今年獲藝術教育最高榮譽第9屆「教育部藝術教育貢獻獎」全國績優學校肯定，讓藝術不單單只是1個欣賞品，還能夠融入生活之中，學校更與社區發展協會和社區大學合作，除了讓孩子喜愛玻璃藝術，也盼擴及讓所有市民朋友共同參與。

指導老師郭原森則表示，這10年來孩子們在玻璃作品中表現美、表現思想，唯一不變的是對玻璃材料的情感與興趣，而支持他長期推動玻璃藝術教育及推廣學生對玻璃興趣的最大動力，莫過於玻璃作品是有感情的，也是唯一可以永久保留的存在。

他說，在校園推動玻璃藝術教育是件辛苦的事，除了課務外，課後還要花時間去處理作品，他笑稱自己是「為玻璃附上代價的傻瓜」，更開玩笑地說「不敢回頭去看，因為從玻璃作品中會有種從年輕做到老的感覺」，這也是校園中推動玻璃藝術教育最大的挑戰。

教育處賴榮光處長表示，高峰國小深耕玻璃藝術教育多年，這群深耕藝術教育園丁實為功不可沒，校園深耕美感藝術教育所產生的影響力，不只在培養學生美感、創造力啟發與自信心建立，也藉由國際教育將竹塹在地傳統玻璃技藝向國外全世界推廣，歡迎企業界、學術界、藝術界、社區攜手前進，藉由玻璃藝術生命的啟動，塑造新人文科技的美麗視野。