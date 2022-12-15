健保署南區業務組媒合社會團體捐贈個偏鄉學校牙科診療椅，提升學童的牙齒保健。（健保署提供／程炳璋台南傳真）

北區開基玉皇宮今年在健保署南區業務組媒合下，捐贈10所偏鄉國小各1座牙科診療椅，16日將運進有「台南最遙遠學校」之稱的關山里瑞峰國小，許多台南市醫療團體配合前往評估，未來安排醫師定期駐點巡迴看診，造福學生與社區居民。

關山里位在南化水庫上游，有1008位里民，瑞峰國小師生共35人，其中老師21人還比學生14人還多，過去每學期1次，由台南市衛生局定期派醫師搭巡迴醫療車進入深山內為學生檢查，看診醫師都背著很重的醫療器材到學校看診。

過去在缺乏專業牙科座椅時，偏鄉學生只能躺在會議桌或躺椅上，克難看牙齒，現在有專業器材，看診過程更方便。

開基玉皇宮在健保署媒合下，今年下半年捐贈10所偏鄉國小各1座牙科診療椅，每座牙科診療椅約35萬元，已陸續安裝完畢，其中瑞峰國小騰出廚房空間，加裝冷氣與牙科座椅設備，未來可作為學童與社區民眾牙齒檢查的空間。

健保署南區業務組表示，邀請台南市教育局、衛生局、牙醫師公會、西醫基層南區分會、國際扶輪社與成大醫學院牙醫學系與奇美醫療團隊等單位實地視察，奇美醫療團隊更評估進駐社區提供醫療服務的可行性，未來開放瑞峰國小醫療資源與社區共享，成立社區口腔保健站。

瑞峰國小校長王怡仁表示，整個南化區都無牙醫診所，關山里更是無醫村里，屬醫療資源缺乏地區，對社區居民來說，到玉井區看病需要花50分鐘，最近的醫療機構反而是高雄市甲仙區，但畢竟跨縣市就醫療仍有不便，未來有醫師定期巡迴駐點，對學生甚至社區居民都有很大幫助。