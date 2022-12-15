禾榮科技開發台灣第一套「加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）系統」 ，設在中醫大學新竹附設醫院，治療基地主體結構完工，15日由漢民科技副董事長許金榮、縣長楊文科、中醫大董事長蔡長海等人舉行封頂上樑儀式，治療基地預計2023上半年開始試運轉。

「這是治療癌症的新里程碑，也是產官學研合作最佳典範！」楊文科說，禾榮科技公司與中醫大新竹附醫合作，打造治療試驗場域及儀器，預計明年能夠試用儀器，未來可望造福鄉親及行銷全球。

該治療基地建置在中醫大新竹附設醫旁，為地下2層，樓地板面積655坪，主體結構工程目前已完成，整體空間配置2間治療室、定位室、等待室、設備室、治療控制室、運轉控制室等。

禾榮科技總經理沈孝廉說，全台首座AB-BNCT核心部件加速器主體及其附屬設備已於11月進場，整套系統包含中子照射系統、治療計畫系統及治療劑量即時監控系統，其中中子源靶系統、中子束調整器、治療計畫系統、治療控制系統皆為禾榮科技的核心技術。

沈孝廉表示，AB-BNCT能提供穩定且品質良好的中子射源，將能改善癌症病人的生活品質，提供有溫度的治療方案延續生命，預計2023上半年設施開始試運轉，下半年進行中子出束測試，同時進行臨床前測試。

沈孝廉指在確保系統安全性、穩定性及有效性後，接續開展臨床試驗，並申請衛福部醫療器材許可，期望未來AB-BNCT可提供癌症病患有別於傳統治療的另一種新治療方案，成為癌症病患新希望。

禾榮科技今年以「加速器硼中子捕獲癌症治療系統」，獲頒2022年國家新創獎一企業新創獎，期許未來在世界舞台上向各國展現台灣的精準醫療成果，同時也為BNCT這個新興治療癌症的技術做出貢獻。