台中市立啟明學校田徑隊高二同學吳宜容，去年參加在巴林王國舉辦的亞洲帕拉青年運動會，奪下100、200及400公尺三面金牌，在400公尺比賽中，更創下全國紀錄69.7秒的佳績，榮獲我國體育界最高榮譽「111年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵」，將於16日在台北市凱達大飯店宴會廳頒獎。

啟明校長廖連喜說，高二同學吳宜容，在學務處主任王信凱、教練張福生長年用心訓練下，雖然體型嬌小，卻擁有令人讚嘆的爆發力，更是田徑隊的主力戰將。

2022年張福生教練帶領宜容不畏疫情嚴峻，遠赴法國諾曼第參加世界中學運動會，也有不凡的表現。

廖連喜指出，吳宜容同時榮獲教育部「111年國光體育獎章」及台中市政府教育局「2022向陽教育獎」雙殊榮，鼓勵她能在逆境中力爭上游，出類拔萃，成為值得學習的楷模。

廖連喜說，吳宜容在亮眼成績背後卻有無數辛酸。因為視力不佳，視障選手就連熱身動作，都得靠教練按部就班的示範，學生們必須用「摸」的來學習。苦練過程中，福生教練和陪跑員吳農彬學長，更是一路鼓勵支持著她為夢想奔馳，勇敢接受挑戰，奮力跑出自我、跑出亮麗人生，為國爭光！