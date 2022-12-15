短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，2020年底行政院已限制公部門資通設備及所屬場域不得使用中國大陸軟體，未來也將協調4大院比照辦理，至於禁令是否會擴及民間，行政院發言人羅秉成15日表示，此舉需要更多社會討論並參考國際做法成效，目前都還在相關資料的蒐集跟研析中，還沒做任何決定。

行政院長蘇貞昌日前責請政務委員羅秉成召集跨部會專案小組，討論相關抖音使用和管制議題，原預計14日舉行第2次會議，討論加強公部門管制、民間使用及校園場域，若有相關意見將送月底的資安會報一併討論，但因資料仍在蒐集中因此未舉行。

羅秉成上午在行政院會上表示，2020年12月，行政院函令行政部門與其他4院秘書長，關於陸製、會影響資通訊安全的產品，不得採購也禁止使用，抖音也在禁止限制的範圍內；基於資通訊安全理由，公部門在公務上不管電腦、手機、公務電腦等，都不能使用相關軟體，也會檢視現行做法是否落實。

至於抖音禁令是否擴大至民間，羅秉成表示，這需要比較多的討論，也要參考國際做法成效如何，當前國際上比較多的做法是僅限制公部門，而印度則是直接立法禁止公、私部門使用，但這次少數國家做法，必須檢視其成效。

「營業自由、言論自由是我們珍惜的」羅秉成說，討論此議題須相當謹慎，有關相關APP軟體如何防範，如果影響到國安、資安，必須從各方面仔細檢討，蒐集各方意見跟做法，技術上也要可行，像是印度因為相關資通產品業者有落地登記，可以透過國內公司法管制，台灣也要盤點相關資源。

羅秉成說，當前都還要盤點、綜合評估，思考網路禁絕是否能完全封鎖，若技術上可行，也要在法律上審慎處理，目前相關資料都還在蒐集跟研析中，還沒做任何決定。