國泰蔡家今透過律師傅祖聲代表萬寶開發投資全家便利股份一事發聲明，強調投資全家便利是長期投資，「萬寶開發並無意參與全家便利店的經營」。(律師事務所提供)

泰山出售全家便利約兩成持股，國泰金大股東蔡宏圖家族所投資的萬寶開發，以逾81億元取得，卻引發龍邦國際的反彈；國泰蔡家今透過律師事務所首度發聲，律師傅祖聲代表萬寶開發投資全家便利股份一事指出，投資是著眼全家便利店長期以來的穩定經營與每年平均約有2％之股利，強調是長期投資，「萬寶開發並無意參與全家便利店的經營」。

律師指出，萬實開發因市場上仲介人士主動出面洽詢有無投資意願，萬寶開發自始即要求於賣方獲准出售的前提情況，且不高於一定價格的條件下，願意購買全家便利店股票。

若任一條件無法成就時萬寶開發即不會進行投資；賣方依法公告後，萬寶開發將依程序決定進行投資，並已於12月5日上午，以鉅額逐筆交易方式購入股票。

第三點聲明為，萬寶開發僅為仲介人士洽詢的可能買方之一，為單純投資人，其股東與賣方素不相識，亦無往來或接觸。

律師聲明也指出，坊間出現部分不實指摘，或為不同立場者之間的相異看法，但若因此無端損及萬寳開發或其相關人員時，萬寶開發當依法維護其權利，並將委任律師對侵害其權益者進行訴追，以懲不法，絕不寬貸。

國泰大股東蔡家大動作請律師代發聲明，主要是泰山市場派大股東龍邦國際今重批「公認富可敵國、豈可巧取豪奪」，並質疑萬寶開發交易的合法性；萬寶開發委託律師傅祖聲，針對萬寶開發從泰山企業公司購入4.33萬張、約19.3％全家便利商店公司股權發表三點聲明。