泰山出售全家便利約兩成持股，國泰金大股東蔡宏圖家族所投資的萬寶開發，以逾81億元取得，卻引發龍邦國際的反彈；國泰蔡家今透過律師事務所首度發聲，律師傅祖聲代表萬寶開發投資全家便利股份一事指出，投資是著眼全家便利店長期以來的穩定經營與每年平均約有2％之股利，強調是長期投資，「萬寶開發並無意參與全家便利店的經營」。
律師指出，萬實開發因市場上仲介人士主動出面洽詢有無投資意願，萬寶開發自始即要求於賣方獲准出售的前提情況，且不高於一定價格的條件下，願意購買全家便利店股票。
若任一條件無法成就時萬寶開發即不會進行投資；賣方依法公告後，萬寶開發將依程序決定進行投資，並已於12月5日上午，以鉅額逐筆交易方式購入股票。
第三點聲明為，萬寶開發僅為仲介人士洽詢的可能買方之一，為單純投資人，其股東與賣方素不相識，亦無往來或接觸。
律師聲明也指出，坊間出現部分不實指摘，或為不同立場者之間的相異看法，但若因此無端損及萬寳開發或其相關人員時，萬寶開發當依法維護其權利，並將委任律師對侵害其權益者進行訴追，以懲不法，絕不寬貸。
國泰大股東蔡家大動作請律師代發聲明，主要是泰山市場派大股東龍邦國際今重批「公認富可敵國、豈可巧取豪奪」，並質疑萬寶開發交易的合法性；萬寶開發委託律師傅祖聲，針對萬寶開發從泰山企業公司購入4.33萬張、約19.3％全家便利商店公司股權發表三點聲明。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。