為減少家庭碳排汙染，日本東京議會15日通過一項新法規，從2025年4月之後，也就是一進入日本2025財年，所有當地大型營造業者推出的新建案中，都必須要安裝太陽能板。

東京領先日本其它地方政府率先推出的這項新能源相關法，可要求大約50家大型營建商，在將來新蓋的建築物內，設立最多達600坪左右的再生能源設施，大部分是指太陽能板而言。

東京都知事小池百合子上周指出，東京目前大概只有約4%建物可安裝太陽能板。至於東京都廳的目標，是最晚在2030年以前，將當地溫室氣體排放量，減至與2000年一樣水平。

世界第5大碳排放國日本，曾承諾最晚在2050年之前要實現碳中和。無奈現實卻是，大部分核電廠在2011年福島核災後都暫停運作，為維持一定發電量，空汙性較大的燃煤火力發電也就無法大幅度退役。

小池所屬的政黨指出，除了現有全球氣候異常外，還有俄烏長期戰事所導致的能源危機，故沒有多少時間可以再去浪費。再者，由東京先開頭做起，希望其它區域陸續跟進。