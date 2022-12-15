2022年BWF年終賽正式落幕，台灣「羽球一姐」戴資穎在女單決賽中以直落二不敵日本山口茜，無緣生涯第4座年終賽冠軍，不過戴資穎此戰帶給山口茜許多壓力，其中更展現了驚人手感，上演了背後回擊的絕妙好球，沒有意外入選官方5大救球美技。

年終賽女單積分名列第2的戴資穎被分在了B組，相較於山口茜、陳雨菲及安洗瑩眾多好手聚集的A組，戴資穎被認為能輕鬆闖進4強賽，只不過首戰面對今年勇奪4冠的何冰嬌吞下敗仗，好在對陣2位泰國地主好手布莎南（Busanan Ongbumrungpan）及伊瑟儂（Ratchanok Intanon）都順利拿下，戴資穎以小組第二進入4強階段。

4強再度對決何冰嬌，戴資穎先以直落二完成甜蜜復仇，在決賽迎戰現任球后山口茜，仍無法終結對戰3連敗的紀錄，也讓山口茜將生涯對戰紀錄扳成10勝、10負，不過戴資穎仍沒讓對方好過，第2局發揮纏鬥功夫化解2個冠軍點，甚至還打出一次背後擊球，球還精準的壓在邊線上，讓山口茜只能仰天長嘆。

除此之外，台灣男單好手周天成也入圍了5大美技，不過2次都是充當海報的配角，同樣被印尼名將金廷（Anthony Ginting）秀了一手背後擊球。