女神陳妍希與男神老公陳曉過去因合作《神鵰俠侶》，從而因戲生情而相識相戀，2016年兩人婚後育有1子「小星星」，然而，近年來夫妻倆屢傳失和，對此，陳曉昨(14日)終於打破沉默回應，表示他不曉得從何解釋，於是和陳妍希選擇「躺平看待」，直言：「沒必要，當個玩笑看看就好了。」

陳曉14日登上《魯豫有約》談及外界關心的婚姻問題，他說道，他和陳妍希早就達成共識，懶得回應外界的造謠和猜測，一來對他不構成負面影響，二來回應需要花很多精力：「我們就躺平不說，沒必要當個玩笑看看就好了，而且這連玩笑都可能稱不上，對於我來說太輕微了」，並稱「生活才是最重要的」。

陳曉強調對於婚變謠言當個玩笑即可。(圖/微博)

被問及演員的工作，是否會動搖到現實裡的感情？陳曉也坦言：「越長大越不會」，接著內心上演起小劇場：「當感情戲演完了以後，『不行，我今天晚上還是在想她怎麼辦』，你這樣的話別拍了」，話說完，主持人魯豫得出結論問道：「這樣所以你是會有開關的？」，陳曉則應了聲：「是」。

陳曉透露下戲後會脫離角色裡的情感。(圖/微博)

事實上，不久前陳曉出席央視2023年片單發表會，與擔任主持人的陳妍希罕見同台，還稱讚起老婆：「在我心中妍希的演技應該是殿堂級的，一直是我學習的榜樣」，讓陳妍希瞬間紅了臉，可見小倆口的感情依舊甜蜜。