投注運彩不讓分的時候，球隊戰績排名絕對是最先參考的指標，通常對戰中排名比較前面的隊伍會是不讓分賠率比較低的一方，建議喜歡不讓分投注高賠的朋友們進一步研究主客隊勝率，因為有一些強隊特別不擅長客場作戰，而他們做客的時候盤口大多還是會依據球隊實力把這些強隊設定為賠率比較低的一方，這個時候精明的玩家就可以在不讓分投注其對手，用較高的賠率贏得更多的彩金。

首先是克里夫蘭騎士隊，騎士本季迎來得分好手米契爾(Donovan Mitchell)，有了他場均29分的助益加上克里夫蘭原本的扎實的防守，騎士如今已經轉化成一支攻守全面的強隊，唯獨騎士在客場的表現需要更加一把勁，主場戰績12勝2敗的騎士在客場目前居然是5勝9敗，主客場勝率差距高達50%，本週二12/13號才輸給聯盟墊底的馬刺隊，投注馬刺不讓分高賠3.5倍的朋友們可是滿載而歸。

再來是多倫多暴龍，別看暴龍目前戰績13勝14敗普普通通，他們在主場可是打出10勝3敗的亮眼佳績呢，可惜的是客場作戰就只有3勝11敗，十分令球迷傷心，但彩迷可就不傷心了，以暴龍本週一12/12的場次為例，做客勝率不到三成的魔術，最終居然以12分之差輸球，該場投注魔術不讓分高賠也有高達2.7倍。

最後大家不要錯過金州勇士隊，勇士可以說是標準的主場一條龍、客場一條蟲，也許是因為勇士持續受到球員傷病困擾，他們在客場出賽總是沒有出盡全力的感覺，本季目前勇士在主場12勝2敗勝率86%，客場則2勝11敗勝率僅15%絕對值得彩迷關注，換句話說玩家只要在勇士做客的場次投注其對手，可是高達85%的機率抱回彩金！