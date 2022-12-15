疫情肆虐，各種生活上的限制持續2年多，在逐漸走出陰霾的此時，電影終於從嚴重重創的一片蕭條後全面復甦，再度成為人們縱情享受、快意觀看的幻想世界。震撼管樂團成立37年，將舉行音樂會，為大家帶來精彩的經典電影音樂。

震撼管樂團指出，熱愛電影的朋友們，一定都曾幻想成為電影中那個讓人難忘的角色，透過一部部金獎電影的配樂，無論是翱翔天際的《捍衛戰士》，又或是不畏險惡、勇敢成長的《獅子王》，還是國境之南純愛呼喊的《海角七號》，抑或是自然與無暇童趣相遇的動畫《龍貓》，震撼管樂團將以多首膾炙人口的電影音樂，帶您重溫電影中經典的故事與人物，再次燃起心中那個最澎湃的熱情。

震撼管樂團長孟義超表示，樂團成立37年來，演奏骨幹團員來自各行各業，如台積電高階主管、聯合利華經理、台大等醫療院所醫護人員、各級學校教授教師、各領域音樂界佼佼者外，團員第二代在父母耳濡目染之餘，也積極投入對音樂的愛好，台上老中青共融於音樂藝術的表現，令人激賞。

今年始終堅持熱情奉獻的OK忠訓國際集團、陳訓弘創辦董事長和同仁們長期秉持為社會服務的精神，贊助公益演出，希望藉著藝術感動之舉，一起跟震撼管樂團為大家帶來精彩的經典電影音樂，就讓我們隨著震撼管樂團的樂音，一同進入充滿幻想的電影世界吧。

本次入圍的有包括《捍衛戰士》墨鏡、外套、獨行俠，桀驁不馴、翱翔天際的最佳空軍代言人、《鐵達尼號》You Jump. I Jump ! 窮小子跟富家女的極地海上生死戀、《獅子王》愛，無需偽裝，不畏險惡、勇敢成長的俊俏小獅王，以及《美女與野獸》詛咒的城堡、凋零的玫瑰花；唯有看到真實的內在，才能擁抱真愛。

另外還有《海角七號》茂伯、阿嘎、馬拉桑，失落在國境之南的一封信，發生在狂熱盛夏的異國戀曲、《龍貓》打瞌睡的龍貓、飛奔的貓咪巴士，小女孩在森林的巧妙奇遇、《神鬼奇航》財寶、海怪、幽靈船；古靈精怪的傑克船長，爛打不死的奇幻冒險。

本次音樂會演出地點福華文教會館卓越堂（台北市大安區新生南路三段30號）時間為12月18日，16：00入場、16：30開演，節目資訊與購票連結可上OPENTIX兩廳院文化生活官網。