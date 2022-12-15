冰球NHL推薦賽事 : 12/19 (一) 09:00，溫尼伯噴射機@西雅圖海怪

西雅圖海怪去年成為NHL的第32支球隊，與上一支擴編球隊維加斯黃金騎士成軍首年就躋身聯盟強權不同，攻守戰力都差人一截的海怪首季在太平洋分組敬陪末座。本季海怪靠著兇猛火力加持下，戰績一舉躍進至分組第二。下週一(12/19)海怪將在主場迎戰中央組龍頭溫尼伯噴射機，噴射機本季特別會打西區球隊，對戰成績是14勝4敗1和，加上陣中有明星門將海爾柏克(Connor Hellebuyck)坐鎮，海怪能抵擋住噴射機的強勢來襲嗎?

海怪在薪資結構考量下，去年在擴編選秀並沒有選進明星級的前場球員，因此攻擊端表現乏善可陳，場均進球數2.60球聯盟倒數第五，Power Play成功率也僅有14.6%。今年海怪以5年長約簽下雪崩奪冠主力布柯拉夫斯基(Andre Burakovsky)，能傳能攻的布柯拉夫斯基有效活絡海怪的進攻，而中鋒貝爾尼斯(Matty Beniers)今年也繳出榜眼身手，射正率高達19.6%，在雙箭頭帶領下，海怪本季場均進球暴增至3.56球，進攻效率高居西區第二。

噴射機明星門將海爾柏克在2020賽季得到年度最佳門將後，去年表現一落千丈，場均失球2.97球創下個人生涯最差紀錄。歷經一季的迷航，海爾柏克本季重拾明星身手，救球率0.930高居聯盟第二，三場完封更是獨步聯盟。進攻端方面，噴射機目前帳面上的進攻數據並未特別出色，但進入12月後團隊手感加溫，場均進球高達3.50球，有半數場次攻進5球以上，近期火力十分旺盛。

海怪的防守端是團隊戰力較薄弱的一環，主力門將德里德格(Chris Driedger)因十字韌帶斷裂整季報銷，二、三號門將瓊斯(Martin Jones)及格魯鮑爾(Philipp Grubauer)救球率都不到9成，表現不足以擔綱先發重責。海怪雖然進攻端表現突出，但防守不振仍是目前最大隱憂，而噴射機攻守兩端戰力較為均衡，門將海爾柏克本季遇到雪崩、油人等進攻強隊時都能有效封鎖對方，因此筆者預期海怪的攻擊將會受到限制，看好噴射機能在客場收服海怪，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。