AKB48 Team TP今為桃園機場購物祭唱跳演出。（新視紀整合行銷）

女團AKB48海外姊妹團「AKB48 Team TP」今（15日）為「集食行樂：桃園機場購物祭」打頭陣，團員于馨、語晴、佳俐、麻由、亞恩、林倢一連帶來〈可以做你的女朋友嗎〉等5首歌曲，目前忙於新公演練習的她們，將在明年帶來全新曲目、服裝與舞蹈，預告明年2月18、19日將舉辦因疫情而往後推延的四週年演唱會。

首次在桃園機場開唱，她們對於桃園機場的印象就是很大很乾淨，到機場的交通也很方便，機捷沿線也有很多的景點與美食。本身就是桃園人的語晴很喜歡逛機場的免稅店，就算沒有要購買商品在那散步也會覺得很舒服輕鬆愉快，畢竟到了機場就有要出國的興奮感。麻由對桃園機場印象就是「溫暖的地方」，因為當初人生地不熟來到台灣，機場工作人員超級貼心，就連路人都會熱心幫忙。

剛從日本回台過生日的麻由許願希望隨著疫情趨緩，能有機會出國工作。亞恩前陣子與家人終於如願以償拜訪大阪環球影城，決心要把日文學好。除了日本，亞恩很想去英國看看，尤其是因為哈利波特電影，讓她一直想去英國片場參訪，她表示目前都還沒有飛出亞洲的經驗，也想帶著家人一起去玩。語晴坦言超愛逛街，自嘲是提袋率高腦波弱的人，為避免不必要的逛街消費，就是不帶太多現金出門。

亞恩笑稱是「網購中毒成癮者」，還因為愛SHOPING，在網路上結交不少網購同好者！于馨則是猶豫型購物者，最後都錯失時機，什麼都沒買到。愛逛街的佳俐則是有次逛到鞋子「開口笑」，最後只能電話求助媽媽。「集食行樂：桃園機場購物祭」今起連3天於桃園機場第二航廈P4停車場登場，由《聲林之王3》冠軍的柏霖、金曲台語歌王許富凱接力嗨唱。