熱水器補助資訊。（新北市消防局提供）

消防署推動每年12月16日為「一氧化碳預防日」，由來為一氧化碳的化學式 CO，以碳C的原子量為12及氧O的原子量為16而定，以加深民眾記憶。一氧化碳中毒案件好發期為12月、1月及2月等溫度較低月份，16日也恰巧遇到負北極震盪的霸王級寒流，新北市消防局第一救災救護大隊提醒，天氣寒冷民眾常將門窗緊閉，造成空氣不流通，呼籲民眾除多留意家中長者與小孩的身體狀況注意保暖外，在家中使用瓦斯爐、燃氣熱水器時，務必養成「開啟一扇窗」通風習慣，以防範一氧化碳中毒的危害。

消防局於每年1月1日起，針對熱水器裝設位置錯誤，經診斷後需遷移或更換者，以低收入戶、中低收入戶及家有行動不便人員為優先申請補助更換，依條件補助最高金額為12000元，有需要的民眾可致電鄰近消防隊申請。

第一救災救護大隊大隊長羅凱文表示，板橋轄區特性為老舊公寓戶數多，屋齡老舊加上設備管線缺乏維護，導致較易發生一氧化碳中毒事件。因此，在未能及時更換熱水器位置或型式之前，也呼籲民眾可自行至大賣場、網路商店購買合格的一氧化碳警報器裝設以防範未然。

另外，為擴大防範一氧化碳中毒宣導效果，消防同仁會同義消防宣分隊姊妹，配合里長至民眾家中進行居家訪視，如有發現一氧化碳中毒潛勢，立即協助民眾排除居家一氧化碳中毒危險因子，為避免一氧化碳中毒憾事發生，安裝燃氣熱水器應找合格熱水器承裝業施工更換家中熱水器型式，改為強制排氣型以杜絕後患。