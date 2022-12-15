竹科管理局15日舉辦42周年園慶酒會，竹科管理局長王永壯指出，預期今年竹科營業額將達到1.6兆元，超越去年的1.58兆元，再創歷史新高，也是連續第13年產值破兆元大關。竹科X計劃第一棟軟體大樓進駐熱烈，13家廠商申請已超出供給面積一倍，龍潭3期預估明年送籌設計劃，2026年可取得用地。

今年前九月竹科營業額達1.24兆元、年增5.6%，除了光電產業有逾一成衰退外，其餘多數產業均較去年成長，其中又以電腦及周邊產業、通訊產業、精密機械業分別成長32.3%、24.5%、13.8%較高。

王永壯表示，面對淨零排碳趨勢以及全球產業競局的快速變化，科技業首當其衝面臨機會與挑戰，竹科量能持續成長，未來園區持續擴建、興建廠房，並推動舊廠房更新，以創新為動力、以永續為核心，驅動台灣下世代產業的成長與爆發。

雖然全球半導體產業遭遇逆風，不過廠商申請進駐園區仍相當積極，竹科管理局也持續推動園區擴建，寶山1期已進入建廠階段、寶山2期完成徵收後也進入整地階段，同時擴建園區道路、解決交通擁塞問題。

新竹公道五路的竹科X計畫第一棟軟體大樓今年3月已動工，預計2024年初完工，不過廠商進駐超乎預期，目前已有包括外家外商、IC設計廠商等13家廠商申請進駐，科管局也會逐步展開第二、三棟軟體大樓興建。

至於外界關注、預計迎接台積電1奈米計畫所需用地的龍潭3期園區，王永壯表示，目前龍潭3期計畫已報行政院，將如期推動，龍潭3期總面積達150公頃以協議價購、或區段徵收方式取得土地，將規劃80公頃產業用地，明年5月送籌設計劃，加計約2年二階段環評的時間，預估2026年可以取得土地提供廠商使用。