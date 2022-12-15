保單解約效應發威使龍頭投信總資產規模加速飆升直逼兆元大關。根據元大金控旗下元大投信內部最新統計，截至14日止，元大投信的管理資產規模已達9,923.73億，對兆元關卡已形同「兵臨城下」，光是近一個月就大舉增加近400億元，對此元大金內部評估，資產增加規模有相當部位是來自儲蓄險及目標到期債提前解約效應助益。

保單的提前解約效應，從上周金管會所公布最新的壽險公司保費收入即可見一斑，而龍頭投信最新公布的統計數據，則印證了這些解約資金的流向；而據元大金內部觀察，這些新增的資產規模，有相當的比重是來自於元大金今年所發行的股債平衡基金，以及第三季所發行的投資等級券傘型基金，其中，市場近來高度關注的美國長短期公債殖利率倒掛現象，也反映在投資人的選擇，2年內的短期債券尤其夯。

投信資產規模近一個月來大幅上衝，也顯示元大金因應環境變化，快速反應產品策略的成功。對此元大金高層則分析，元大金目前的傘型債券基金裡，其中2年內的短期債券基金，一方面投資評級幾乎都是A-以上的超高評級，另一方面，現在這類投資等級債利率都在4％、5％的行情，而且因為利率倒掛，反而短天期利率比長天期利率高出數10個基點，甚至百點之上，因此很多投資人更願意選擇這種二年期的債券基金來暫泊資金，再加上短天期債券基金的波動度低，等於「既高息、又低風險」，因此很多投資者更樂於投資這類短天期債券暫泊資金，等市場更穩定再重新出發。

倘若對比元大投信在11月16日的資產規模9,553.79億元，12月14日的統計顯示光是近一個月來，元大投信的資產規模就增加快要400億；對於來自儲蓄險及目標到期債的提前解約潮，元大金高層則各別分析，前者主要由於現在保險公司的宣告利率幾乎都在3.5％以內，已低於美元優存利率現在都來到3.6％以上，甚至大額存款議價都可拉高4％以上的行情，因此保戶才會提前出走。

後者則由於目標到期債多半是新興市場的非投資等級債券居多，在經濟衰退時風險尤高，而現在由於利率倒掛現象，使得光是短天期的投資等級債券，年利率就能壓過目標到期債，而且還不會有公司倒閉吃掉本金的風險，這兩種金融商品的「資金退潮」，因此反而成為助揚投信資產規模大舉上漲的主因。