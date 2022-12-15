銀行通路縮手，壽險新契約保費大衰退。據壽險公會最新統計，11月壽險新契約保費467.63億元，同比衰退近47.4％，幾近腰斬，前11月累計新契約保費7,191億元，比去年同期少近2,358億元，衰退24.7％，全年恐逾8,500億元，確定創15年來最低。

同時因為保戶提早解約、不續繳等原因，前11月續期保費1兆3,845億元，亦比去年少收3,156億元，衰退18.56％，是連續二年衰退，等於前11月壽險公司總保費收入比去年少了5,514億元，減少幅度近21％，應是歷年最大減幅。

壽險新契約保費前11月少2,358億元，其中銀行通路銷售就少2,041億元，是減少的主因，壽險業者分析，銀行對利率及市場敏感度高，市場一有變化，銀行的銷售方向馬上轉變，去年仍是大賣壽險投資型保單，今年馬上轉其他商品。

壽險新契約保費衰退最主要的原因，是投資型保單今年前11月買氣大減，只賣出3,261億元，比去年同期少2,038億元，減幅高達38.5％，是保費少最多的險種。

另外，就是利變年金前11月只賣164億元，亦比去年少賣344億元，衰退67.7％，是今年衰退幅度最大的險種。利變壽險前11月賣2,894億元，也是微幅衰退0.9％，近年一直成長的健康險，前11月賣330億元，也衰退5％。

今年保費衰退四大原因，一是因為美國聯準會急速且大幅升息，造成台美利差擴大，美元保單利率追不上升息速度；二是升息及戰爭等，造成資本市場波動，股債市表現都不如去年，投資型保單買氣受影響；三是壽險公司今年投資表現不如去年，加上金管會加強監理，宣告利率受影響，利變保單買氣也不強；四是防疫保單慘賠的前車之鑑，加上失能險減量，健康險銷售動能亦受影響。