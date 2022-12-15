國際中橡（2104）15日代美國子公司Continental Carbon Company（簡稱CCC）公告，旗下Phenix廠預期無法於今年底如期完成與美國環境保護局（EPA）簽訂和解協議的相關環保設備建置，可能必須暫停營運，將造成CCC總產能減損3成，相關客戶訂單將改由Ponca廠及Sunray廠等其他兩個廠的產能支應，對整體營運影響不大，惟Phenix廠停產必須提列資產減損約1,200萬美元（約新台幣3.6億元），可能影響中橡今年第4季獲利表現。

中橡為台泥集團子公司，是全球第6大碳黑廠，CCC（美國大陸碳煙公司）則為中橡持股66.67％的美國子公司，負責操盤美國營運。

中橡今公告，為遵循美國空汙法，CCC於2015年3月與美國環境保護局簽定和解協議，約定應於今年12月31日前，在CCC轄下Ponca廠、Sunray廠及Phenix廠建置完成AQCS相關環保設備，以符合對二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、和懸浮粒子等排放標準之規定。

惟受新冠疫情影響，Phenix廠的環保設備建置工期有所延宕，且考量國際原物料價格居高不下，如果繼續建置，尚需投入超過約1億美元，經評估後，決定擬不繼續建置Phenix廠的環保設備，啟動備案，改由Ponca廠和Sunray廠支應產能，調整集中北美產能，以提升產能利用率。

中橡表示，CCC仍持續與美國環保局溝通中，希望申請展延及修改計畫，倘若今年底到期前未能取得EPA同意展延，CCC將主動暫停Phenix廠生產營運。如此一來，CCC將減損約3成的總產能。

Phenix廠停產後，產能缺口會由Ponca廠及Sunray廠支應填補，客戶訂單不受影響，沒有履約疑慮，對CCC整體營運無重大影響。不過在財務方面，Phenix廠停產必須提列資產減損約1,200萬美元，中橡將依持股比例認列，可能拖累今年獲利表現。

受俄烏大戰推升碳黑上游石化原料成本增加，及大陸疫情封控拖累需求，中橡今年前三季稅後純益7.58億元，較去年同期大幅縮水44.6％，換算每股純益0.78元。