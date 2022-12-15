萬海航運（2615）今（15）日為3,013TEU系列貨櫃輪的3艘「展春輪」、「御春輪」與「風春輪」舉行新造船命名典禮暨公益捐贈活動。其中，展春輪將於12月底竣工交船，優先投入日本至星馬航線，強化亞洲航線布局，深耕區域航線，提供高效率海運服務。

日本聯合造船公司津船廠建造的3,013TEU系列貨櫃輪，配置節能主機，使用全平衡扭曲球型舵及螺槳前的預旋流設備，提升船體推進效率達到節能效果。此系列船皆符合含氮硫化物排放標準（NOx Tier III），及配置AMP（Alternative Maritime Power）岸電系統，有助於船舶靠岸時降低燃燒燃油之碳排放與推動綠色航運。

本系列船舶也榮獲「智能船舶」認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

萬海致力於社會公益，本次命名典禮結合公益捐贈，透過捐贈日常物資給津船廠所在日本津市的三間社福團體Misatohills、真盛學園與Midori jiyuugahuen，善盡社會責任，為當地弱勢族群盡心力。