民進黨2022年大選檢討小組於昨舉行第3場會議，身兼召集人的桃園市長鄭文燦轉述稱，與會者提出政策溝通不足、宣傳操作不當，如抗中保台被反操作為戰爭恐懼。對此，立法院民眾黨團總召邱臣遠15日批評，根本沒看到問題重點，民意反撲代表對民意謙卑不足。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶上午回應時事議題，對於民進黨檢討小組會議內容，邱臣遠批評根本沒有看到問題的重點，他要正告執政黨和蘇內閣，本屆選舉民意反撲，代表政府對民意的謙卑不足，和對行政權擴大的不滿。

邱臣遠說，這幾天立法院正在審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」，還有今日下午要協商的公教人員退撫相關條例，看得出來行政部會的態度，就如同國防部一樣「寸土不讓」，在野黨提出的版本和民間團體意見，都無法納入修法內容和考量，令人難以接受。

邱臣遠直斥，當前民進黨前面執政、是國會多數，「你們不是民進黨的立法委員、也不是民僅黨的行政院，你們是中華民國台灣全體國民的行政代表」，相關政策、法治推動和政令推動，應尊重民意、做好社會溝通，不應擴大行政權，持續上演官員對民意不尊重、漠視立法院及邊緣化在野黨的力量，民眾不會接受。