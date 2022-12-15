台灣東部外海今（15）日中午12點03分發生規模6.2強震，全台都能感受劇烈搖晃。不過有彰化縣、嘉義市民眾發現，明明地震規模達到4級，為何自己卻沒收到災防告警訊息（PWS）？對此，氣象局長鄭明典說明，由於初估值並未達標，所以並未發布。

根據氣象局報告，此次「顯著有感地震」芮氏規模6.2，地震深度5.7公里，震央的花蓮縣最大震度達到5級，其他各縣市最大震度則是2至4級不等，就連遠離台灣本島的澎湖縣，最大震度也有2級。

不少網友在地震發生後，紛紛抱怨「台南搖這麼大力，為什麼警報沒叫？」、「警報又壞了」、「警報沒叫？」。對此，鄭明典表示，地震的國家級警報發布標準，除了規模要5.0以上，震度還要達到4級以上。

鄭明典指出，花蓮縣和宜蘭縣的告警在震後12秒發布，時效在系統設計的正常範圍內，「嘉義市和彰化縣的震度也達標，但是因為實際震度就在門檻值附近，初估值並未達標，所以並未發布」。

針對有台北網友好奇，實際震度跟體感震度是否會有不一樣的情況？鄭明典也說明，體感震度和所在地有關，高樓層感覺會比較明顯。