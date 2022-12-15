國光劇團名角劉海苑將在2023年4月屆齡退休，將以張派名劇《西廂記》和戲迷告別，主演者還有黃宇琳、張家麟。國光劇團藝術總監王安祈希望能用完美的新版西廂記與觀眾相會，便發揮巧思，揉合荀派《紅娘》的經典段落，刪去碎場，保留精華，將重點拉回張生與崔鶯鶯的愛情。

原劇中崔鶯鶯二次寫詩相約張生一事，沒有被特別著墨，王安祈總監為此新編一段唱段，編腔由馬蘭操刀，極為動聽。既能突顯崔鶯鶯在追求愛情上的主動態度，亦能帶給觀眾耳目一新的視聽饗宴，是為國光獨有的新版《西廂記》。

國光劇團歲末演出「經典．名角」，將於12月16日至18日在台灣戲曲中心大表演廳登場，除了劉海苑的《西廂記》，還有喜劇《徐九經》、經典武戲《挑滑車》、南派《甘露寺》、崑曲《寄子》，同時還有國光眾旦演出《掃蕩群魔》（十演五花洞）。

王安祈形容，《徐九經》是「心目中頂級的喜劇」，這次採精選段落，由陳元鴻擔任主演。雖是丑角戲，卻有大段唱段，唱腔好聽，唱詞更蘊含世理、耐人尋味，一場官場現形記，讓人從戲中反思人生境遇，卻又仍保有幽默詼諧的通透。同日還有《挑滑車》，由戴立吾主演，看宋朝岳家軍大將高寵如何突圍助戰，連挑金將，在牛頭山下奮力連挑多輛鐵滑車。

崑曲《寄子》由盛鑑、凌嘉臨主演，講述吳子胥自知諫王殉國下場，將孩子送交友人撫養，孩子以為出門郊遊，一路歡喜，誰知此行便是生離死別，十分催淚。下半場則又呈現不同風貌，《掃蕩群魔》國光眾美旦「十演五花洞」，「梅尚程荀張」各派皆有，還插入了《狀元媒》唱段，讓眾家旦角分唱，最後武戲打出手，熱鬧非凡。

演出將於12月16日至18日，在台灣戲曲中心大表演廳登場。