地震發生時一定要保持冷靜！今（15）日中午花蓮外海發生芮氏規模6.2的強震，全台多處都感受到明顯搖晃，位於中台灣的彰化市震度達4級，就有民眾拍下地震發生時的畫面，一名男子急著逃命不慎摔倒，手中拿著的餐盒還甩出5顆鍋貼，讓人看了好心疼，不過也有網友笑說：「忍不住一直重播」。

彰化一名男子在地震時急著逃跑，不慎摔倒在地。（影／FB粉專 彰化縣媒體記者協會）

臉書粉專《彰化縣媒體記者協會》今日稍早發布一段標題為「地震民眾逃離」的影片，只見地震發生的當下，一名原本在吃鍋貼的男子急著起身逃難，手裡拿著的餐盒和筷子一時忘了放下，才走沒兩步就摔倒在地，導致盒中的5個鍋貼也噴飛掉在地上。

這段短短4秒的影片發布沒多久，就有破萬的觀看次數，網友紛紛留言，「被地震嚇，還要餓肚子」、「抱歉，我噴笑了，忍不住一直重播」、「看他這樣一摔，很痛」、「逃跑不忘帶糧食」、「在地美食」，也有網友提醒，「搖得那麼厲害時，最好不要移動比較安全啦」、「筷子插到喉嚨就慘了」、「地震沒傷害到你，反而你心慌害到自己，真的好痛」。

根據新北市政府消防局提供的防災手冊指出，地震發生當下應保持冷靜，並遵循「趴下、掩護、穩住」等應變原則，可躲避在較為堅固的桌子下，或是主要梁柱旁邊，並注意保護頭部、頸部，提防物品掉落、倒塌，若躲避的桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨之移動，形成防護屏障，避免受傷。