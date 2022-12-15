嫌犯假冒帥哥美女，誘騙民眾投資。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到現金233萬元及海森堂布條等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

四海幫海森堂36歲陳姓男子，在新北市三重社區大樓設置詐欺機房，在TINDER、INSTAGRAM上假冒帥哥美女與被害人搭訕，再誘騙被害人至假投資平台投資外匯或虛擬貨幣，刑事局偵查第二大隊循線將陳嫌等9人逮捕到案，另再破獲配合的廣告引流機房，重創黑幫金源。

警方發現，四海幫近期大肆招兵買馬擴張勢力，招募吸收成員加入假投資詐欺集團，遂報請新北地檢署檢察官洪郁萱指揮偵辦，與新北市中和、海山分局、北市刑大、北投分局共組專案小組。

嫌犯誘騙民眾至假交易平台投資虛擬貨幣等。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

專案小組日前針對三重區機房進行攻堅搜索，緝獲陳嫌及機房話務人員共9人，發現嫌犯在通訊軟體上假冒帥哥美女與被害人搭訕，或在臉書刊登徵才廣告，誘騙被害人利用「Binpro」、「MFT」、「SGP」、「Xinyu」等交易平台進行假投資，檢警初步清查已有20多人被騙，損失近千萬元，其中，一名上班族被騙270萬元最多。

警方調查，詐欺機房與專做廣告引流的機房配合，利用臉書開創經營大量粉絲專頁，並張貼「防疫宅經濟」、「汪財做工」、「打單高手」等廣告，誘騙民眾點擊廣告後對談，再交由詐欺機房行騙。專案小組日前再對廣告引流機房進行攻堅搜索，緝獲25歲陳姓男子等6嫌。共查扣到現金233萬元、電腦網路設備及「生死有命、富貴在天、海森集團」布條、勞力士手錶、金飾等贓證物。全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。