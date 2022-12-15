2023年投資市場，會重覆2009年和2020年疫後的跌深急彈行情？大拇哥投顧（TAROBO）分析，2022年全球高通膨造成全球央行升息對抗通膨，新冠狀肺炎疫情（COVID-19）爆發即將屆滿3年，各國陸續解封，全球經濟逐步恢復，新經濟秩序重建。但疫後3年，全球經濟與過去20多年來最大不同，不再是「2低1高（低利率、低通膨和高流動性）」，而是「2高1低（高通膨、高利率和低流動性）」，全球恐怕難以回到低通膨的年代。

儘管疫後消費將恢復正常，供應鏈瓶頸在各國陸續解封之後可望獲得紓解，2023年通膨有機會下滑，但通膨難以回到過去低檔區，關鍵因素就是2022能源武器化改變全球貿易流動及產業重整，以及國際政治牽動逆全球化。

大拇哥投顧表示，COVID-19期間供應鏈中斷，企業要備貨累積庫存，同時政府抗疫推出財政刺激，消費者提前消費，疫後回歸正常後，企業開始面對需求降低、倉儲成本和投入成本上揚，高通膨同時卻也讓消費者實際消費力道開始減少，進而讓公司營收成長將減緩，企業獲利勢必大幅壓縮，2023年宜減碼股票。至於2022年一路獨強的美元，大拇哥投顧指出，利率美元接近相對高檔之際，市場機會也在調整，隨著美國聯邦儲備銀行（Fed）放緩升息，美國利差優勢及避險貨幣優勢可能正在減少中，明年可以減碼美元。

在固定收益商品方面，建議2023年資產配置，固定收益商品利率提高，目前收益率來到相對高點，相對股市的吸引力開始增加，加上目前企業基本面上，公司債企業槓桿率和利息保障倍數等指標皆位於健康的水準，但還是需留意目前偏高的利率或將對經濟帶來強大的下行壓力，因此還是建議應該優先選擇品質較佳的投資等級債券，以避開在經濟衰退下可能出現的違約風險。

至於新興市場的部分，這一輪的緊縮周期，新興國家央行升息行動快於已開發國家，當前債券殖利率已來到波段高位，且通膨預計將於今年底見頂，大拇哥投顧指出，2023年新興國家央行或有降息空間，新興債市將成為極具吸引力的投資。同時在投資新興市場的時候也需關注匯率風險，匯率的部分宜關注以內需為主、具實質利率優勢的，同時財政體質與外匯儲備保持穩健的貨幣有機會先行走穩。