民眾黨新竹市長當選人高虹安因涉貪案件，今（15）日上午10點被帶到調查局北機站接受約談，其立委辦公室與住家也被搜索，預計傍晚後將移送台北地檢署複訊。然而媒體人張禹宣指出，由於立委在會期中是享有不被逮捕拘留的特權，因此專案小組的聲明有4個極度荒謬的點，他也預言，用司法沒收選舉，只會引爆更大的民怨，「這樣的憤慨絕對會延燒到2024年」。

張禹宣今在臉書發文指出，根據搜索扣押的相關要件，必須要是現行犯，或者有必要，即「指一般理性之人依其正常判斷，可認為有犯罪證據存在之相當可能性之情形」，才能進行搜索。且更重要的是，根據立法院規定，除非立法院同意，或是現行犯，否則立委在會期中，是享有不受逮捕或拘禁的特權，若要搜索立法院區，須依地檢署內規，事先知會立法院。

因此對於專案小組表示，因高虹安享有「立委保護傘」，若無縫接軌新竹市長，重要證據可能會滅失，加上外界屢傳高虹安「串供」有滅證之虞，故必須發起這次行動，張禹宣直言，這段話裡，有4個極度荒謬的點：

1. 此次行動立法院長全然知情，並且授意檢調「突襲」

2. 檢調未審先判，嚴厲指控高虹安「滅證」且「串供」

3. 外界二字，等同公然承認由「媒體」指揮辦案

4. 檢調手上沒有實質證據，就發動大規模搜索

張禹宣質問民進黨，若高虹安被羈押甚至判刑，新竹市長得改選「會發生什麼事」？他指出，高虹安的得票率是45.02%，「請問這些民眾會相信高虹安，還是民進黨的司法？國民黨的支持者則是18.07%，難道會反過頭來支持綠營？」

張禹宣直言，這些人當然都不會支持綠營，而用司法沒收選舉的結果，只會引爆更大的民怨。他也「打一百萬分的保證」，指這樣的憤慨絕對會延燒到2024年。