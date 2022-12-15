歌后蔡琴最近上閨密陳文茜節目大秀真性情，蔡琴更聊起過去在飛碟唱片時期的笑話，回憶當時飛碟有四大天后，分別是蘇芮、蔡琴、黃鶯鶯、王芷蕾，個性都不一樣，譬如遇到車子擦撞時，蘇芮會在車上等，告訴宣傳儘管下去處理、不要怕；如果車上載的是蔡琴，車子還沒停好，就已經看見蔡琴站在車頭跟人理論；王芷蕾則是走息事寧人的路線；但如果是黃鶯鶯，則會立刻要求，自己要先在車上補好妝。

蔡琴近期到Yahoo TV《茜問》節目作客，聊到自己在飛碟唱片時代有一個在尾牙流傳的經典笑話。唱片宣傳們在尾牙時上台，輪流說自己平時帶這些天后們的苦，由於形容四位天后蘇芮、蔡琴、黃鶯鶯、王芷蕾處理事情的態度實在太傳神，讓陳文茜當場大笑。

陳文茜分享跟蔡琴好交情。（圖／Yahoo TV《茜問》提供）

節目中兩人暢談所有話題，顯得非常自在輕鬆，從臨終時要唱什麼歌單，一路講到蔡琴私下的性格，陳文茜說，蔡琴其實不只是天賦嗓音，她詮釋的老歌永遠這麼到位，是因為她的俠義心腸，以及經歷世事後，依然有顆包容的心。這次蔡琴答應雲門舞集12月在綠劇場的義演，除了因為蔡琴是多年的「雲粉」外，其實還心疼跟隨了多年的樂隊，樂手們這兩年都沒有收入，蔡琴表示她當時答應雲門舞集創辦人林懷民演出，說自己可以一毛錢都不要，但樂手們的薪水一定要不打折扣，就是希望幫他們爭取工作。

陳文茜、蔡琴真摯友情令人動容。（圖／Yahoo TV《茜問》提供）

蔡琴還提到，她知道這一年，陳文茜因為生病晚上非常難入眠，因此自己常在電話那頭唱歌給她聽，就像哄小寶寶睡覺一樣，有時一首接著一首慢慢唱，還會哄她說，會一直唱到她睡著，都不用掛電話，會等陳文茜掛電話後再掛，顯示兩人深厚的情誼。