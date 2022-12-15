烏日社會福利館3樓以女性為主題，提供婦團及女性休閒舒壓及學習成長的多元空間，此為韻律教室。（潘虹恩攝）

台中烏日婦女及新住民培力中心暨台中山海屯區女孩培力據點12月起正式進駐烏日綜合社會福利館，15日上午舉辦入厝茶會，盼未來提供大肚、烏日、龍井地區在地女性居民更多服務，打造屬於婦女的新空間。

社會局局長彭懷真說，女性在政治、經濟與公共決策應有平等的參與機會，因此社會局持續關注婦女福利與權益，期待在各領域裡創造屬於婦女的一片天地，營造性別友善之都；中市府近年針對婦女及新住民服務做出整併，由於新住民大多數是女性，因此打造1個結合新住民與婦女的平台。

烏日社會福利館3樓以女性為主題，可以舉辦各項婦女及女孩培力方案，此為廚藝教室。（潘虹恩攝）

烏日社會福利館3樓以女性為主題，提供婦團及女性休閒舒壓及學習成長的多元空間，包括多元文化展示廊道、多功能活動室、視聽室、韻律教室、廚藝教室、倡議室、諮商室及哺乳室等，可以舉辦各項婦女及女孩培力方案，增加女性公共參與機會，鼓勵新住民朋友文化交流，促進多元文化社區融合。

世界展望會中區辦事處和平中心社工督導吳惠華說，山海屯區女孩培力計畫主要針對15歲至23歲的青少女進行培力，幫助她們對於自身有更多認識、增加女孩社會參與的機會，更深入了解國際女孩議題，並與台中在地連結挖掘更多發展議題，未來將會利用臉書粉專、Instagram發布相關資訊。

台中烏日婦女及新住民培力中心由靜宜大學承辦，靜宜大學職崖發展暨產業促進處處長魏清圳指出，校方去年爭取到內政部移民署針對多元文化的計畫補助，希望和中央、地方，用產官學的角度一起對於新住民、婦女給予協助，幫助台中市新住民婦女在職涯、心靈、生活面向提升。